Troppi contagi Covid a Presenzano (Caserta): scatta il lockdown

A partire da oggi, come stabilito dal sindaco Andrea Maccarelli, Presenzano, piccolo centro del Casertano, è in lockdown. Sul territorio, infatti, si sono registrati numerosi contagi da Coronavirus: sono 32 gli attualmente positivi su circa duemila abitanti. Vietato dunque entrare e uscire dal Comune se non per comprovate esigenze; anche gli spostamenti interni devono essere motivati.