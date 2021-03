Troppi contagi da Covid19 a Bacoli, comune dell'area flegrea, a Nord di Napoli. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione chiude piazze e strade nel weekend. Interdetti sabato 6 e domenica 7 marzo prossimi la pista ciclabile del lago Fusaro, i parchi giochi di Baia e Cuma, l'area panoramica di Bellavista, la Villa Comunale e le piazze pubbliche tra il centro storico e le aree adiacenti marina grande. Sospesa anche la fiera settimanale tra via Lungolago e Miseno. Nei prossimi giorni partirà la vaccinazione degli agenti di polizia municipale.

A Bacoli tasso di positività all'11,5%

La decisione del primo cittadino è arrivata dopo il vertice con i responsabili del Coc e dell'Asl Napoli2 Nord. Dal report del monitoraggio sull'andamento della pandemia è emerso che il tasso di positività negli ultimi giorni è salita all'11,5%: un dato che preoccupa in quanto superiore alla media regionale che ieri era attestata all'11,2%. A Bacoli per i contagi dal virus sono già chiusi da tre giorni gli uffici comunali per tre casi di positività riscontrati tra i dipendenti. Ieri, ha scritto il sindaco Della Ragione, a Bacoli sono stati registrati 5 nuovi positivi al Coronavirus su 58 tamponi analizzati, mentre sono stati 4 i guariti del giorno. "Pertanto il numero dei casi attualmente positivi, passa a 76. Aumentano i vaccinati. Oggi, ne sono stati somministrati 97 (Astrazeneca) a personale scolastico".

Oggi, intanto, è stata effettuata la sanificazione straordinaria di tutte le strade e le piazze di Bacoli. Ogni frazione, dall’alba, è stata attraversata dagli automezzi del Comune. Si è partiti da Miliscola "dove – ha spiegato Della Ragione – nelle ultime ore, è stata verificata la presenza di diversi piccoli focolai di contagio". "Stiamo seguendo con attenzione – ha concluso il primo cittadino – l’evoluzione, in sinergia con l’Asl. Inoltre, al fine di provvedere alla pronta riapertura al pubblico del Municipio, si sta provvedendo a far effettuare i tamponi a tutti i dipendenti comunali. Fino ad allora, gli uffici comunali resteranno operativi. Ma chiusi. Vi chiedo massimo senso di responsabilità. Non abbassiamo la guardia".