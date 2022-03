Troppi casi Covid nelle scuole a Teverola, il sindaco le chiude fino al 21 marzo Scuole chiuse a Teverola, troppi casi di Covid tra personale e studenti. Si riaprirà il 21 marzo “salvo ulteriori disposizioni”, ha spiegato il sindaco Barbato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Troppi casi Covid all'interno delle scuole di Teverola: e il sindaco Tommaso Barbato corre ai ripari, ordinandone la chiusura fino al 21 marzo "salvo ulteriori disposizioni". L'obiettivo è quello di sanificare tutti gli ambienti scolastici, per prevenire qualunque forma di diffusione del virus, che sembra aver preso di mira soprattutto studenti e personale all'interno degli istituti del comune casertano.

A Teverola 27 nuovi casi in 24 ore

A Teverola ci sono attualmente 236 casi positivi: un trend in aumento (+14 la differenza tra nuovi casi e guariti nelle ultime 24 ore). Complessivamente, da inizio pandemia ci sono stati 3332 casi positivi (+27), con 3077 guariti (+13) e 19 decessi (stabili). In un giorno, dunque, i nuovi casi positivi sono stati in totale 27, molti dei quali riscontrati proprio nei plessi scolastici tra insegnanti, personale ed alunni.

Il sindaco: "Vi chiedo un ulteriore sforzo"

Il sindaco Tommaso Barbato, nell'annunciare l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino a lunedì 21 marzo, ha spiegato che "lo scopo è quello di sanificare gli ambienti scolastici a causa di un elevato numero di positivi al Covid-19 riscontrato tra alunni e personale scolastico. Purtroppo, la curva dei contagi sta risalendo", ha aggiunto ancora Barbato, "ed è nostra premura e responsabilità continuare a rispettare le normative anticovid affinché si possa evitare il peggio. Vi chiedo, dunque, un ulteriore sforzo: sono cosciente che la situazione stia diventando estenuante, ma non possiamo arrenderci.Ecco perché il mio appello va soprattutto ai genitori. Raccomando loro ancora il massimo della prudenza", ha concluso Barbato, "e per qualsiasi sintomo o sospetto lieve si provveda ad effettuare un tampone, comunicando repentinamente l’esito.