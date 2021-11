Tromba marina al largo della Costiera Amalfitana Una tromba marina si è sviluppata al largo della Costiera Amalfitana: nessun danno per le persone sulla terraferma che hanno immortalato la scena.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La tromba marina di questa mattina al largo della Costiera Amalfitana. (Foto di Luigi Morrone)

Una tromba marina si è formata questa mattina al largo della Costiera Amalfitana, tra Praiano e Positano. In tanti dalla terraferma hanno immortalato il fenomeno, con foto e video. Tanta paura ma nessun danno, perché la tromba marina si è esaurita prima di arrivare sulla terraferma. Molti i curiosi che da diversi punti della costiera amalfitana hanno scattato immagini dell'evento climatico, non nuovo nelle acque antistanti la Campania.

Le trombe marine, infatti, nascono sugli specchi d'acqua alla presenza di un cosiddetto "cumulo congesto": si formano di fatto soprattutto per l'elevata temperatura della superficie marina che si scontra con quella fredda dell'aria. E in Campania non sono infrequenti. L'ultima nel golfo di Napoli, al largo di Ischia, lo scorso 26 agosto: in quel caso durò circa cinque minuti e fu ben vista dalla terraferma e della isole stesso del golfo. Anche in quel caso, non ci furono feriti: generalmente le trombe marine, non arrivando sulla terraferma, non sono un grandissimo pericolo, anche perché di intensità minore rispetto alle trombe d'aria. Tuttavia, le loro dimensioni a volte diventano importanti e possono costituire un pericolo per le piccole imbarcazioni che possono trovarsi nei loro pressi: non è raro infatti che le trombe marine possano raggiungere anche le aree più vicine alle spiagge, dove per l'appunto possono incrociare piccole imbarcazioni e causare loro danni considerevoli.