Tre rapine al Vomero in una notte, la quarta non riuscita: fermato un 16enne, caccia al complice

Immagine di repertorio

Tre rapine riuscite, una quarta solo tentata: un 16enne di origine georgiana è stato fermato e portato in un centro di prima accoglienza dei minori ai Colli Aminei, a Napoli, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. I colpi sarebbero avvenuti in tutti il Vomero, tra via Guido De Ruggiero, via Luca Giordano e via Belvedere, tutti nella notte tra venerdì e sabato appena trascorsi. Si cerca il complice: a colpire, infatti, erano sempre in due, a bordo di uno scooter e armati di pistole e coltelli. Complice che sarebbe già in corso di identificazione da parte della Polizia di Stato, che sta svolgendo le indagini.

Tre i colpi riusciti, fallito il quarto

La prima rapina si è verificato in via Guido De Ruggiero, nei presso di un distributore automatico H24: qui i due a bordo di uno scooter, e armati di coltello, si sono fatti consegnare i telefoni cellulari da due giovani avventori del locale; la seconda in via Belvedere, dove la coppia ha bloccato un 20enne napoletano armati di pistola e facendosi consegnare prima i 200 euro che la vittima aveva addosso ed il telefonino, prima di scappare: la terza rapina è avvenuta invece su via Luca Giordano, dove un 29enne napoletano è stato bloccato dai due che, estraendo un coltello a serramanico e mostrando una pistola, si sono fatti consegnare 50 euro in contanti e il cellulare. La rapina non conclusa, invece, sarebbe quella di uno scooter: tentativo avvenuto nella medesima nottata ma non andato a buon fine.

Il fermo del 16enne, si cerca il complice

Grazie alle indagini, condotte anche con la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sui luoghi dei fatti, gli agenti del Commissariato Vomero sono arrivati così a ricostruire il tutto e sottoporre nelle scorse ore in stato di fermo un 16enne georgiano con precedenti di polizia, anche specifici. Il giovane è gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Caccia al complice, che sarebbe intanto in corso di identificazione da parte degli agenti di polizia.