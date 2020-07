Tre nuovi casi di contagiati dal coronavirus sono stati registrati a Capaccio Paestum, nota località balneare in provincia di Salerno. La comunicazione ufficiale arriva dal sindaco della cittadina, Franco Alfieri, che con un post su Facebook ha confermato l'indiscrezione che era trapelata nelle scorse ore e ha invitato i concittadini alla massima prudenza e ad evitare comportamenti a rischio che potrebbero diffondere ulteriormente il contagio. Cinque giorni fa, attraverso lo stesso canale, Alfieri aveva comunicato la positività di un'altra persona.

Il Primo cittadino ha anche rassicurato sulle contromisure intraprese dall'Asl e dall'Amministrazione comunale: il protocollo è stato velocemente attivato, le persone risultate positive sono in isolamento domiciliare così come i loro contatti stretti che verranno sottoposti al tampone per accertare che non siano stati infettati.

"Purtroppo è ufficiale – scrive Alfieri su Facebook – a Capaccio Paestum riscontriamo tre nuovi casi di positività al coronavirus. Come sempre, tutte le precauzioni sono state già attivate e sono già state sottoposte a isolamento domiciliare fiduciario le persone ricomprese nella catena dei contatti. È comunque evidente che, come ci dicono i casi riscontrati da qualche giorno a questa parte anche in diverse altre zone della nostra provincia, ci troviamo dinanzi a un passaggio molto delicato. Ricordiamoci che gli allarmismi non aiutano, ma che serve la massima prudenza nei comportamenti individuali e collettivi. Contiamo sulla collaborazione di tutti. Come sempre, un pensiero di vicinanza e di solidarietà ai nostri Concittadini risultati positivi e alle loro famiglie".