Trascinata a terra per rubarle la borsa, anziana si rompe il femore: due arresti a Salerno

Due uomini arrestati e portati ai domiciliari: avrebbero colpito prima a Salerno e poi a Vietri sul Mare. Per una ultraottantenne, un omero rotto nella caduta.

Immagine di repertorio

Una donna ultraottantenne ha riportato la rottura dell'omero dopo uno scippo avvenuto a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per rubarle la borsa: i due, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, avevano colpito anche poco prima, nello stesso capoluogo della Valle dell'Irno, strappando una borsetta di mano ad un'altra donna che era in strada. I due fatti, avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro, sono avvenuti lo scorso 30 agosto, ma in queste ore c'è stata una svolta nelle indagini con l'arresto di due uomini fortemente sospettati di esserne i responsabili.

Fermate due persone: si trovano ora agli arresti domiciliari

I due sono attualmente agli arresti domiciliari, accusati in concorso dei reati di furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni aggravate: la Polizia di Stato li ha raggiunti su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, competente per il caso, che da oltre un mese sta indagando sulla vicenda che forse è giunta così al termine.

Due colpi lo scorso 30 agosto a Salerno e a Vietri sul Mare

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 30 agosto i due uomini sarebbero arrivati a bordo di una grossa cilindrata strappando una borsetta dalle mani di una donna nel capoluogo di Salerno, poi poco dopo avrebbero colpito nuovamente a Vietri sul Mare, stavolta strappando un'altra borsetta dalle mani di una donna ultraottantenne che, finendo al suolo, è stata poi trascinata per diversi metri, riportando la frattura dell'omero. I due, arrestati, sono stati portati agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori decisioni dell'autorità giudiziaria.