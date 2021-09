Tragedia a Cesa, 36enne si accascia e muore durante una rissa: aperta inchiesta Un 36enne di Cesa (Caserta) è morto ieri sera durante una rissa avvenuta davanti a un bar di piazzetta De Giorgi: dopo aver ricevuto dei colpi, l’uomo si è accasciato al suolo senza vita. È stata predisposta l’autopsia per accertare le cause della morte e capire se si è trattato di un malore o se in qualche modo il decesso possa essere collegato alla rissa.

A cura di Nico Falco

Un 36enne di Cesa, piccolo centro della provincia di Caserta, è morto nella tarda serata di ieri durante una rissa in strada: si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta: si dovrà infatti accertare se, come sembrerebbe, l'uomo sia stato colto da un malore che non gli avrebbe lasciato scampo, o se quel decesso è in qualche modo collegato ai colpi ricevuti durante la rissa. L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30 di ieri sera, 29 settembre, davanti a un bar in piazzetta De Giorgi.

I motivi della lite non si conoscono, ma con tutta probabilità si tratta di una "classica" discussione da strada, di quelle nate da una parola sconveniente o uno sguardo considerato di troppo. Questioni banali, che però spesso degenerano e finiscono con l'innescare aggressioni o anche risse. Ieri sera, stando a quanto ricostruito, il litigio avrebbe coinvolto diversi giovani che si trovavano nei pressi del bar, che in quel momento era già chiuso. Il 36enne sarebbe stato colpito più volte e improvvisamente si sarebbe accasciato al suolo privo di sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma al loro arrivo non c'era già più nulla da fare: il giovane era già morto, probabilmente stroncato sul colpo. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta nei prossimi giorni all'autopsia per accertare le cause della morte. Obiettivo degli inquirenti, capire se l'uomo sia stato ucciso da un malore, forse derivante da una malattia congenita, o se invece abbia riportato delle lesioni interne durante la rissa. Ad un primo esame, sul posto, i sanitari non avrebbero riscontrato ferite o grosse lesioni sul corpo del 36enne.