Una ragazza di 31 anni è morta bruciata dalle fiamme. Per cause ancora da accertare ha perso la vita a causa di un incendio divampato nel giardino della sua abitazione alla periferia nord di Castellammare di Stabia. Stando a quanto si apprende, a dare l'allarme sarebbe stata la mamma. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno accompagnato d'urgenza la giovane all'ospedale San Leonardo. Le sue condizioni, però, erano così gravi che i medici hanno subito disposto il suo trasferimento al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La ragazza, purtroppo, è morta poco dopo il suo arrivo a causa delle ustioni su tutto il corpo. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Nessuna ipotesi è stata scartata dagli investigatori, per il momento, neanche quella del suicidio. La vittima, riporta il Mattino, è Teresa R., una 31enne stabiese.