Da quattro giorni non si hanno più notizie di un giovane studente di 20 anni di Torre del Greco (Napoli), Mohamed, uscito mercoledì scorso dalla sua abitazione di via De Gasperi, dove vive insieme alla famiglia. Il ragazzo, che si fa chiamare Simone, ha detto ai genitori che sarebbe andato a mangiare un panino con gli amici, è uscito senza automobile. La famiglia non riesce più a rintracciarlo dalle 15 di mercoledì 23 settembre, il suo cellulare risulta spento.

Simone è alto 1,75 cm, ha occhi castani e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera di marca Vans, uno zaino bianco della stessa marca, pantaloncini di jeans, calzettoni bianchi con ricami neri. I familiari, non vedendolo tornare hanno denunciato la scomparsa del ventenne ai carabinieri. I suoi amici, contattati, non sono stati in grado di fornire indicazioni su dove fosse andato quel giorno il ragazzo. Del caso si sta occupando anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". Chiunque avvistasse Mohamed, o avesse notizie utili a rintracciarlo, è pregato di contattare le forze dell'ordine.