Torna a casa e trova operai in garage: era la banda del buco, nel mirino le Poste accanto Un uomo, rientrando a casa, ha trovato tre operai nell’autorimessa: ma vedendolo, i tre sono andati via. Incuriosito, l’uomo scopre che dietro un pannello stavano scavando un buco, già delle dimensioni di 50×50 centimetri. L’obiettivo della banda era probabilmente l’ufficio postale di fianco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il buco ritrovato nella parete del garage

Torna a casa e trova degli operai nel garage: operai che però non aveva certo chiamato lui. E che solo dopo si è reso conto stessero scavando in realtà un buco attraverso la sua parete per sbucare dall'altra parte, e cioè dal lato in cui si trova l'ufficio postale. Una vicenda quasi surreale quella che è accaduta in via Nuova San Rocco, nel quartiere San Carlo Arena di Napoli. Sulla vicenda stanno indagando ora i carabinieri della stazione Napoli Marianella.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: l'uomo è tornato a casa, al numero 13 di via Nuova San Rocco, e stava per parcheggiare la propria auto nel box di sua pertinenza, quando ha notato dei lavori edili all'interno. Incuriosito, l'uomo ha chiesto ai tre operai cosa stessero facendo, ma i tre dopo aver scambiato due chiacchiere al volo con l'uomo si sono allontanati. Rimasto così perplesso alla vista del tutto, l'uomo ha iniziato a chiedersi cosa stesse davvero accadendo: e spostando il pannello che i tre, alla sua vista, avevano poggiato contro un muro, ha scoperto il buco. Un buco enorme, dalle dimensioni di 50 centimetri di altezza e altri 50 di larghezza. A quel punto, ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti capendo cosa stesse accadendo: l'obiettivo dei tre, infatti, era introdursi nell'Ufficio Postale di fianco, l'Agenzia 23 delle Poste Italiane e Napoli. Non sono stati ritrovati attrezzi sul posto, probabilmente portati via proprio dai tre "operai".