Associazione chiede a Toni Capuozzo di restituire il Premio Giornalistico Ischia dopo le parole sulla guerra in Ucraina

Il dibattito italiano sulla guerra in Ucraina, i massacri a Bucha e Mariupol, è sempre più acceso e agguerrito e spesso coinvolge opinionisti, giornalisti ed esponenti politici, non tutti concordi sulla strategia Nato nei confronti della Russia e in cerca di ulteriori conferme sulle notizie che arrivano dalla nazione invasa dall'esercito di Putin. È il caso di Toni Capuozzo, storico inviato all'estero di Mediaset, che in questi giorni è "trend" sui social e sui motori di ricerca per alcune sue affermazioni, espresse sia nei talk show televisivi che sulla sua pagina Facebook, circa le notizie recenti che arrivano da Bucha.

Le sortite del reporter friulano, classe 1948 hanno generato anche una reazione a Ischia, terra di uno dei più importanti premi giornalistici italiani. Una associazione isolana, Pan Assoverdi Salvanatura, ha scritto alla Fondazione Giuseppe Valentino, promotrice del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, per chiedere, alla luce delle sue recenti affermazioni, la revoca del premio a Capuozzo. Queste le motivazioni:

Considerato che le gratuite e surreali dichiarazioni rese, dall’ex vicedirettore del TG5 […] hanno provocato l’indignazione dei propri soci e di larghi strati dell’opinione pubblica sull’isola d’Ischia. Chiediamo la revoca del “Premio Ischia”, conferito – nel giugno 2011 – al sig. Capuozzo, come “inviato speciale”, poiché gli orientamenti palesati dal giornalista-scrittore contrastano coi principi a cui il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Valentino, s’ispira.

Piccata la replica del reporter: «Sono pronto a restituirlo. Datemi il tempo di ritrovarlo. DHL va bene ? Chiedo solo piccola rettifica: non erano frasi pro Putin. Pro ricerca della verità, piuttosto».