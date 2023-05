Toglie le erbacce dal prato e trova un cadavere, orrore nel Salernitano In avanzato stato di decomposizione il cadavere di un uomo ritrovato in un fondo privato a Battipaglia, nel Salernitano.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Una scena reale, anche se sembra l'incipit di una puntata della serie tv "Law and Order": un uomo che taglia il prato ed è impegnato ad estirpare le erbacce cresciute in queste settimane si trova davanti ad una scena orribile: resti umani che affiorano dal terreno. Lo sgomento, lo spavento e la giusta decisione di avvisare subito le forze dell'ordine. Siamo in un fondo privato di Battipaglia, cittadina della piana del Sele, provincia di Salerno, la zona di coltivazioni e caseifici di mozzarella di bufala.

L'uomo che si è trovato davanti questa spiacevole scena ha individuato un corpo in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime verifiche effettuate dai poliziotti del locale commissariato, il cadavere potrebbe essere di una persona scomparsa della quale non si avevano più notizie da circa un mese. Ora la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale cittadino, in attesa degli accertamenti medico-legali che dovranno stabilire la causa del decesso.