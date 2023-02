Tifosi dell’Ajax pestati in strada: 7 anni di Daspo e denuncia penale per un tifoso del Napoli Un 48enne napoletano indagato per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo il pestaggio di un tifoso dell’Ajax. Per lui anche un Daspo di 7 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un Daspo di 7 anni ed una denuncia per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere per un tifoso del Napoli di 48 anni, accusato di essere l'organizzatore del folle pestaggio ai danni di un tifoso dell'Ajax giunto a Napoli per la gara di Champions League dello scorso 12 ottobre. L'aggressione era avvenuta la notte prima, in via dei Tribunali, e fu solo una delle tante che avvennero prima, durante e dopo il match tra gli Azzurri di Luciano Spalletti e gli ospiti biancorossi dei Paesi Bassi, erroneamente chiamati in Italia "Lancieri" per la presenza dell'eroe greco Aiace Telamonio nel proprio stemma.

L'aggressione l'11 ottobre in via dei Tribunali

Il 48enne, come ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato l'organizzatore di un'aggressione avvenuta in un bar di via dei Tribunali ai danni di un tifoso dell'Ajax che, dopo essere stata inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, aveva tentato di nascondersi in un bar, ma lì era stato raggiunto, trascinato fuori e poi preso a calci, pugni e ferito infine con un'arma da taglio. Il tutto davanti ad altri clienti del bar e passanti, nessuno dei quali era intervenuto per aiutare il ragazzo dei Paesi Bassi. Per il 48enne napoletano, ritenuto l'organizzatore del tutto, Daspo di 7 anni oltre ad un fascicolo di indagine aperto nei suoi confronti per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Altri 11 Daspo

Altri 11 Daspo sono stati emessi per svariati reati commessi da altrettante persone: uno per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un altro per i reati di rissa e danneggiamento aggravati commessi il 2 febbraio scorso; altri sei Daspo, per periodi che vanno dai 2 ai 5 anni, sono stati emessi nei confronti di 6 persone (tra i 22 e i 41 anni), tra le quali una condannata per rapina aggravata, una per aver commesso tre reati di rapina pluriaggravata, un’altra per tentata rapina aggravata e lesioni personali pluriaggravate, una per tentato omicidio aggravato, danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, una per violazioni in materia di stupefacenti e l’ultima per detenzione, vendita e cessione illecite di sostanze stupefacenti aggravate dal metodo mafioso. Infine, un ultimo provvedimento della durata di 5 anni è stato adottato nei confronti di un 24enne foggiano, che durante Turris-Foggia del 18 dicembre scorso, aveva portato petardi e razzi nell'impianto di Torre del Greco.