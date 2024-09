video suggerito

Testa rasata e maglia anche in mare, tradito dai tatuaggi: era ricercato in tutta Europa I carabinieri hanno arrestato ad Ascea (Salerno) il 35enne Salvatore Di Napoli, dei Quartieri Spagnoli: è ricercato per rapine commesse in Austria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Si era rasato i capelli, indossava un paio di grossi occhiali da sole e teneva la maglietta anche in acqua, per coprire i tatuaggi. Precauzioni che non sono servite a Salvatore Di Napoli, 35enne dei Quartieri Spagnoli, ricercato in tutta Europa: è stato arrestato mentre era in vacanza ad Ascea, nel Salernitano, riconosciuto dai carabinieri per le grosse stelle tatuate tra petto e spalla.

L'uomo è destinatario di un provvedimento per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine emesso dalla Corte di Appello di Napoli su impulso dell'autorità giudiziaria austriaca. Consapevole di essere a un passo dalle manette, aveva lasciato i Quartieri Spagnoli, luogo dove sicuramente le forze dell'ordine lo avrebbero cercato, e si era spostato altrove. E si era camuffato: via i capelli, grossi occhiali da sole sempre sul naso. I tatuaggi, però, non avrebbe potuto eliminarli. E così aveva deciso perlomeno di coprirli: in spiaggia, e anche in acqua, teneva sempre su la maglietta.

I carabinieri del Nucleo Catturandi avevan0 seguito le sue tracce fino ad Ascea, sapevano che si trovava nel comune del salernitano e che frequentava il litorale. Trovarlo tra la folla, però, non sarebbe stato facile. I militari hanno così cominciato a monitorare tutte le spiagge, confusi tra i bagnanti. Fino a quando non hanno notato quell'uomo che si stava tuffando con la maglietta addosso e, soprattutto, i tatuaggi che si intravedevano. Hanno atteso che uscisse dall'acqua e, mentre tornava sul lettino, gli hanno stretto le manette ai polsi. Il 35enne è stato portato nel carcere di Vallo della Lucania, in attesa dell'estradizione richiesta dall'Austria.