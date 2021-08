Test ingresso 2021 Medicina e Veterinaria alla Federico II, green pass obbligatorio: 7mila iscritti Green pass obbligatorio per i test di ingresso 2021 per entrare nei corsi di laurea di Medicina e Veterinaria a numero chiuso dell’Università Federico II di Napoli. Le prove sono fissate per mercoledì 1 settembre per Veterinaria, venerdì 3 settembre per Medicina e giovedì 9 settembre per Medicina in lingua inglese: in corsa ci sono già circa 7mila candidati iscritti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Green pass obbligatorio per i test di ingresso 2021 per entrare nei corsi di laurea di Medicina e Veterinaria a numero chiuso dell’Università Federico II di Napoli. Le prove sono fissate per mercoledì 1 settembre per Veterinaria, venerdì 3 settembre per Medicina e giovedì 9 settembre per Medicina in lingua inglese: in corsa ci sono già circa 7mila candidati iscritti. L’obbligatorietà della certificazione verde anti-Covid19 non è una decisione dell’Ateneo fredericiano, ma è prevista da una direttiva nazionale. Le modalità di accesso sono una scelta e sono uguali a quelle dello scorso anno.

Le prove a Monte Sant’Angelo il 1, 3 e 9 settembre

Dove si terrà il test di ingresso 2021 per le Facoltà di Medicina e Veterinaria della Federico II? Anche quest’anno, l’Ateneo partenopeo ha deciso di confermare la sede di Monte Sant’Angelo, nel quartiere di Fuorigrotta, per tenere le prove. Per tutti e quattro i test nazionali le modalità di svolgimento saranno le stesse dello scorso anno. Per la prima volta si potrà accedere anche al corso di Medicina e Chirurgia Tecnologica, istituito quest’anno. I test di Veterinaria si terranno il 1 settembre. Quelli di Medicina il 3 settembre. Quelli di Medicina il lingua inglese il 9 settembre.

Ecco tutti i candidati iscritti ai test:

LM Medicina Veterinaria : 1920

: 1920 LM Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia Tecnologica: 4327

4327 Medicina e Chirurgia in inglese: 696

Per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (tecnologica), Odontoiatria e Protesi Dentaria, la selezione verrà effettuata il giorno 3 settembre 2021 e la suddivisione dei posti disponibili è così stabilita:

Medicina e Chirurgia : 558

: Medicina e Chirurgia (tecnologica) : 50

: Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60

Per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese, ci sono 40 posti disponibili, la selezione avverrà il giorno 9 settembre 2021. Mentre per il Corso di laurea in Medicina Veterinaria, i posti disponibili sono 65, la selezione avverrà il giorno 1 settembre 2021.