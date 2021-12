Terza dose, lunghe code a Salerno: tensioni durante l’attesa, intervengono i carabinieri Tantissime persone in fila per ricevere la terza dose all’Asl di Salerno. Nella lunga coda si sono generate tensioni e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'aumento dei contagi delle ultime settimane, complice il diffondersi della variante Omicron, spaventa, e dunque molti campani cercano di correre ai ripari e si recano negli hub per ricevere il vaccino, in particolare la terza dose, che dovrebbe garantire una immunità maggiore, visto che l'efficacia del vaccino comincia a calare dopo i cinque mesi. All'hub vaccinale allestito dall'Asl a Salerno all'interno del teatro Augusteo, oggi, 27 dicembre, si sono registrare code lunghissime: durante la lunga attesa, in fila per ricevere la somministrazione, si sono generati così momenti di tensione, tali da richiedere l'intervento dei carabinieri per riportare la calma e consentire il regolare svolgimento delle vaccinazioni.

Lunghe code a causa di un disguido organizzativo

Secondo quanto si apprende, le lunghe code si sarebbero generate a causa di un disguido organizzativo: oggi, infatti, all'hub vaccinale si sarebbero presentati anche coloro che erano stati convocati per la giornata di ieri, 26 dicembre – a Salerno, anche per la terza dose, è richiesta la prenotazione – giornata in cui il centro era però chiuso.

Attraverso una nota, l'Asl di Salerno ha fatto sapere di essere al lavoro per far fronte all'enorme richiesta di vaccini ricevuta dalla popolazione negli ultimi giorni. "Proprio in queste ore sono arrivate le idoneità per immettere in servizio altri dipendenti, che saranno presto attive nei centri vaccinali della provincia" ha fatto sapere l'Azienda sanitaria ospedaliera. "Contemporaneamente – fa sapere ancora l'Asl di Salerno – dalla Regione Campania sono arrivati i decreti di proroga e riconferma delle varie categorie di personale assunto a tempo determinato con procedure di urgenza".