Terremoto oggi nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2 avvertita in molti quartieri di Napoli La scossa, di magnitudo 2 della scala Richetr, è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei alle 15.05 di oggi e distintamente avvertita dalla cittadinanza.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei e a Napoli: dopo un periodo di relativa calma, negli ultimi giorni il bradisismo è tornato a farsi vivo, con scosse avvertite distintamente dalla popolazione. Intorno alle 15.05 di oggi, mercoledì 24 gennaio, un terremoto, che ha avuto come magnitudo 2 della scala Richter, è stato registrato a una profondità di circa 2, 5 chilometri ed è stato quindi distintamente avvertito dalla cittadinanza.

Nei gruppi dedicati al bradisismo nei Campi Flegrei, in particolar modo in quello denominato "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei", molto attivo in caso di scosse, in molti riferiscono di aver avvertito chiaramente il terremoto del primo pomeriggio odierno. La scossa si è fatta particolarmente sentire nella zona occidentale di Napoli, in particolare tra Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. Un'altra piccola scossa è stata registrata anche tre minuti più tardi, alle 15.08.