Terremoto oggi Napoli, scosse in zona Campi Flegrei Più scosse di terremoto in zona Occidentale di Napoli. L’area è sempre quella della caldera ai Campi Flegrei.

A cura di Redazione Napoli

Due scosse e boati hanno agitato il pomeriggio dei residenti ai Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli. Poco dopo le 15 la terra ha tremato, il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione residente, dalla zona di Bagnoli (Napoli) all’area della Solfatara, ma anche sul lungomare della cittadina flegrea. La prima scossa si è registrata alle ore 15.10 e ha avuto una magnitudo di 1.3 della scala Richter. Più intensa la seconda scossa, che si è registrata alle 15.17 e ha avuto una magnitudo di 1.9 della scala Richter.

Come spesso accade nella caldera dei Campi Flegrei, entrambe le scosse di terremoto si sono registrate a una profondità molto bassa: la prima e 2,7 chilometri, mentre la seconda, quella più intensa, addirittura a 1,9 chilometri di profondità. Per questa ragione, anche se non sono state particolarmente intense, tutte e due le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione.