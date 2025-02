video suggerito

Terremoto 2,4 oggi ai Campi Flegrei, boato e scossa sentiti fino a Napoli Trema ancora la terra nell'area della caldera flegrea: scossa distintamente avvertita poco prima delle ore 17.

A cura di Redazione Napoli

Ancora terremoto ai Campi Flegrei: boato e scossa magnitudo 2,4 avvertita fino a Napoli poco prima delle 17 di oggi, 15 febbraio 2025. Il sismografo collocato nella zona della Solfatara, piena caldera vulcanica flegrea, evidenzia che si è trattato di una scossa ben avvertita dalla popolazione e peraltro non conclusasi subito, dunque con un picco e basta. L'evento sismico è stato avvertito nelle aree di sempre, ovvero in quella puteolana, da Pozzuoli a Quarto fino a Monterusciello e Bacoli, mentre sul versante napoletano ad Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Ma anche ai piani alti di Vomero e Arenella molti hanno segnalato sui social la scossa.

Con molta tempestività il Comune di Pozzuoli retto da Luigi Manzoni fornisce notizie alla popolazione:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 16:53 (UTC 15:53) del 15.02.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 1.5 ± 0.3.

Chiaramente l'energia alla base dei movimenti del bradisismo non accenna ad arrestarsi. Continua il sollevamento del suolo e continuano i terremoti e gli sciami sismici. Ieri, serata di San Valentino, l'area è stata caratterizzata da uno sciame di almeno 10 scosse, che si è concluso solo in piena notte, come comunicato dall'Osservatorio Vesuviano ai comuni della zona della caldera.

L'Osservatorio, che afferisce all'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 23.23 di ieri e costituito in via preliminare da 10 terremoti. La scossa più forte, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 23.29 con epicentro nel golfo di Pozzuoli.