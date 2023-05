Terremoto oggi a Napoli, tre scosse in 20 minuti nei Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 1.6 Tre scosse di terremoto si sono susseguite nella mattinata di oggi, 25 maggio, nell’area dei Campi Flegrei: la più intensa alle ore 10.57 di magnitudo 1.6.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una mattinata movimentata per coloro che vivono nell'area del supervulcano dei Campi Flegrei: tre scosse di terremoto si sono susseguite in un breve intervallo di tempo l'uno dall'altra oggi, giovedì 25 maggio. La prima scossa si è registrata alle ore 10.57 ed è la più intensa: la magnitudo è stata di 1.6 della scala Richter; il terremoto si è verificato a una profondità di 2,6 chilometri ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione, sia nella zona occidentale di Napoli sia a Pozzuoli e Quarto, in piena caldera dei Campi Flegrei.

Avvertita anche la scossa che si è registrata soltanto qualche minuto più tardi, alle ore 11.03, di magnitudo 1.2 della scala Richter. In questo caso, l'evento sismico si è registrato a una profondità di 2,9 chilometri, ragion per cui è stato distintamente avvertito. La bassa profondità dei terremoti contraddistingue l'attività sismica dei Campi Flegrei, attraversati dal fenomeno del bradisismo, che provoca un costante e periodico abbassamento o innalzamento del suolo.

La terza scossa, invece, è stata registrata alle ore 11.16; in questo caso, si è trattato di un evento di minore intensità, con una magnitudo di 0,7. Anche questa scossa, però, è stata avvertita, dal momento che la profondità è stata, anche in questo caso, di 2,6 chilometri.