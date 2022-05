Terremoto oggi: a Napoli avvertite altre due lievi scosse nella zona dei Campi Flegrei Nella prima settimana di maggio ai Campi Flegrei registrate 59 scosse di terremoto, tutte di lieve entità.

A cura di Redazione Napoli

Ormai è la quasi-normalità per chi vive nell'area dei Campi Flegrei a ridosso della Solfatara: comunicarsi via Whatsapp o nei gruppi Facebook creati ad hoc per chi vive in questa "zona rossa", quali siano state le scosse di terremoto e se, effettivamente sono avvenute.

Molti residenti, infatti, visto il susseguirsi delle scosse giorno dopo giorno, arrivano perfino a chiedersi «ma è avvenuto davvero?». Questo, ovviamente, in caso di terremoti lievi, come fortunatamente sono la stragrande maggioranza degli eventi tellurici in area Flegrea.

Lievi ma comunque allarmanti: stanotte ce ne sono stati due, magnitudo 1,2 e magnitudo 1 della scala Richter, poco dopo le 6 del mattino, prontamente segnalati dalla piattaforma "Gossip" dell'Istituto di geofisica e vulcanologia italiano. Le scosse sono state avvertite in zona Agnano, Astroni, Solfatara, nella parte alta di via Napoli, come testimoniano molti messaggi di residenti flegrei su Facebook.

L'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei è datato 10 maggio. L'Osservatorio Vesuviano, alla luce dei dati di monitoraggio, riferisce che: