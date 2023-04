Terremoto Napoli oggi, è sciame sismico: 12 scosse in poche ore

La scossa di terremoto magnitudo 2.8 registrata stamattina alle 7.54 a Napoli, nell'area dei Campi Flegrei, è solo una di quelle che compongono uno sciame sismico intorno alla caldera della zona puteolana, non ancora concluso.

Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli, ha reso nota alla cittadinanza la comunicazione dell'Osservatorio Vesuviano, la struttura afferente all'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che controlla i vulcani e la sismografica nella zona. Ci sono stati 12 eventi tellurici :

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 07:44 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati registrati 12 terremoti con magnitudo massima uguale o minore di 2.8 con una tolleranza in difetto o in eccesso dello 0.3. Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo minore di 1 localizzati in mare o lungo la costa all’altezza del quartiere Bagnoli di Napoli.

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.