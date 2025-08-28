Terremoto Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3, epicentro tra Arco Felice e Lucrino in mare

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita questa sera, 28 agosto, tra Baia, Bacoli, Monte di Procida e Arco Felice, nell'area dei Campi Flegrei; i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato l'evento sismico alle 21.53 ora italiana, con epicentro in mare tra Lucrino e Arco Felice e profondità stimata in due chilometri. La magnitudo registrata è di 3 sulla scala Richter. Non si registrano danni.

Molti i messaggi comparsi in questi minuti sui social, scritti da residenti del posto che raccontano di avere sentito distintamente la scossa, preceduta da un boato; l'evento sismico è stato sentito, anche se con meno forza, anche in diversi quartieri napoletani dell'area Ovest, soprattutto a Pianura e Bagnoli, e in zona Agnano, ovvero i punti più a ridosso dell'area dei Campi Flegrei.

Nella tarda mattinata di oggi, alle 12.44, c'era stata un'altra scossa con epicentro in mare nella stessa zona di quella di stasera; l'Osservatorio Vesuviano riporta come non disponibile la magnitudo, mentre la profondità stimata è stata di 1.6 chilometri.