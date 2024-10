video suggerito

Terremoto Campi Flegrei, oggi due scosse in rapida successione: la più forte di magnitudo 2,6 Dalle 8:05 di domenica 13 ottobre è in atto uno sciame sismico registrato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei: la scossa più forte alle 8:07. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Dalle 8:05 di questa mattina, domenica 13 ottobre, è in atto uno sciame sismico registrato dal Vulcano Campi Flegrei. In particolare, sono state registrate due scosse in rapida successione, la più energetica delle quali alle 8:07. Secondo l'INGV, la magnitudo preliminare è 2,6, a 2 chilometri di profondità.

Gli eventi di questa mattina sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione della zona, con diverse segnalazioni giunte da Bagnoli, Fuorigrotta e dalla zona vicina alla Solfatara di Pozzuoli. Anche nella giornata di ieri era stato registrato un evento rilevante, di magnitudo 2,5.

Anche domenica e sabato due terremoti nel cuore della caldera erano stati distintamente avvertiti dalla popolazione, registrati uno in mare al largo di Bagnoli e l'altro nella Solfatara. Nessun dubbio sulla natura bradisismica delle scosse.