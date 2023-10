Terremoto 4.0 Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli: nella notte altra scossa 2.2 Scuole chiuse a Pozzuoli dopo il terremoto nei Campi Flegrei di ieri sera: controlli in corso sulle strutture, l’annuncio del sindaco Gigi Manzoni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Scuole chiuse a Pozzuoli in provincia di Napoli dopo la forte scossa di ieri sera: la terra ha tremato poco dopo le 22 ad una magnitudo di 4.0, in bassa profondità, e contrariamente alle altre scosse è stata avvertita distintamente anche a grandi distanze, con segnalazioni perfino dal Casertano e dalla provincia Vesuviana. Il sindaco Gigi Manzoni ha così disposto per la cittadina flegrea la chiusura dei plessi scolastici per i necessari controlli da parte dei tecnici del comune.

Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0, crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre. Vi anticipo che per la giornata di domani (oggi, ndr) 3 ottobre 2023, le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno chiuse per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali.

Notte insonne ai Campi Flegrei

In tutti i Campi Flegrei è stata una notte insonne: Pozzuoli, Quarto, ma anche i quartieri occidentali di Napoli come Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, tutti i residenti sono stati sul chi vive dopo la forte scossa di questa notte. Una seconda scossa si è registrata poi alle primissime luci dell'alba, attorno alle 4.30, ma l'intensità minore (2.2) ha fatto sì che venisse percepita solo da chi, nella zona, aveva passato la notte insonne. Non si registrano al momento feriti, ma calcinacci sono caduti dalla torre dell'ex Solfer di Pozzuoli e nella zona di Contrada Pisciarelli, che è stata anche l'epicentro della scossa 4.0 registrata poco dopo le 22 di ieri sera. Ad Agnano, quartiere occidentale di Napoli, sono caduti calcinacci e intonaco sulle automobili in sosta in strada. Caduta di calcinacci che si è verificata, da quanto ha apprende già da ieri notte Fanpage.it da fonti qualificate, sono caduti anche al civico 28 di via Augusto Righi. Sono proseguite tutta la notte verifiche su edifici a Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli.