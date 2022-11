Terme di Agnano, nuovo piano di salvataggio con i privati per salvare i posti di lavoro Nuovo progetto di rilancio del Comune col concorso pubblico-privato. Il Comune prepara una nuova delibera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un progetto pubblico-privato di valorizzazione turistica e termale delle Terme di Agnano, con nuovi fondi per rimettere in sesto l'impianto, nelle aree abbandonate, con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro. Il Comune di Napoli prepara il nuovo piano di salvataggio per l'area termale della zona occidentale con il concorso pubblico-privato. Se ne è discusso giovedì scorso in un incontro a Palazzo San Giacomo con i sindacati, al quale hanno partecipato gli assessori Teresa Armato (Turismo) e Chiara Marciani (Lavoro).

Per il presidente della commissione Infrastrutture, Nino Simeone, "le Terme di Agnano sono una struttura di livello europeo che va salvaguardata. La priorità è tutelare i lavoratori. Il ringraziamento va a Teresa Armato e a Chiara Marciani per il lavoro che stanno svolgendo per rilanciare il polo termale di Napoli".

Il Comune verso una nuova delibera

Cosa è emerso dall'incontro in Municipio? Il Comune sta lavorando ad una nuova delibera che potrebbe essere pronta per la prossima settimana. Ci saranno anche dei fondi a disposizione per cercare di mettere in piedi col concorso pubblico-privato un progetto di valorizzazione turistica e termale dell'area di Agnano. Dove si impegnano i lavoratori a far si che si attuino questi adempimenti. Si tratta di valorizzare la parte esterna dell'impianto termale e quella archeologica, in attesa del bando per l'affidamento a nuovi partner. La delibera sarà un atto di indirizzo, che avrà l'obiettivo della tutela dei lavoratori e della struttura.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture e Opere Pubbliche: "Sulle Terme di Agnano, il consiglio comunale ha sempre dato l'indirizzo di tutelare i 20 lavoratori, e garantire loro un futuro lavorativo nell'area termale, e di sviluppare un'area termale così importante a livello europeo come quella di Agnano".