Tentato omicidio in un supermercato: 44enne accoltellato per aver difeso una collega Un uomo di 44 anni è stato accoltellato all’interno del supermercato dove lavora a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, per aver difeso una collega dall’uomo che la importunava.

A cura di Redazione Napoli

Un gravissimo episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di oggi – sabato 15 gennaio a Sant'Antimo, comune dell'hinterland Nord di Napoli. Qui, in un supermercato sito su via Appia, un 44 enne è stato ferito con diverse coltellate. Secondo quanto ricostruito la vittima, dipendente del supermercato, è intervenuto per allontanare l'aggressore che stava infastidendo una sua collega. Una discussione che è velocemente degenerata. L'uomo che ha sferrato i fendenti è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 52enne che è stato trasferito nel carcere di Poggioreale dove a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto è accaduto, su cui indagano i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo.