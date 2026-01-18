napoli
Tentato di rubare un apercar, poi colpiscono carabiniere durante la fuga: 13enne e 14enne fermati al Vomero

Per il 14enne è scattata una denuncia alla Procura per i Minori mentre il 13enne, sebbene non imputabile, è stato segnalato ugualmente dai carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Hanno soltanto 13 e 14 anni i due ragazzini sorpresi dai carabinieri a rubare al Vomero, quartiere collinare di Napoli. I militari del Nucleo Operativo della compagnia Vomero, mentre transitavano in via Pitloo, hanno notato i due giovanissimi mentre tentavano di forzare il blocco di accensione di un apecar parcheggiato in strada. Alla vista dei militari dell'Arma, che hanno notato tutta la scena e che sono tempestivamente intervenuti, i due ragazzini si danno alla fuga; uno dei due, però, prima di scappare colpisce uno dei carabinieri.

I due minorenni sono stati fermati anche grazie all'aiuto di alcuni passanti

La fuga dei due ragazzini, però, non è durata molto: i militari dell'Arma, grazie anche all'aiuto di alcuni passanti, sono riusciti a bloccarli prontamente. Così, al termine delle formalità di rito, il 14enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblio Ufficiale; anche il 13enne, sebbene non imputabile, è stato segnalato alla Procura per i Minori di Napoli. Infine, nella disponibilità dei due ragazzini, i carabinieri hanno rinvenuto una smerigliatrice e alcuni attrezzi per lo scasso, che sono stati sequestrati.

