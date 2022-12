Tentano di rapinare un uomo e gli sparano: colpito ad una gamba, poi fuggono senza bottino Una tentata rapina ad un 34enne di Grumo Nevano, nel Napoletano, ferito da un proiettile ad una gamba da due sconosciuti. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di archivio

Avrebbero tentato di rapinare un uomo all'esterno di un ufficio postale, dove si era recato per depositare del denaro: ma di fronte alla sua resistenza, avrebbero sparato alcuni colpi, uno dei quali lo ha raggiunto ad una gamba, per poi scappare senza il bottino. La vicenda è accaduta a Grumo Nevano, nell'hinterland di Napoli: protagonista della vicenda un 34enne di origini pakistane, che poi è riuscito a depositare comunque il denaro, per poi essere medicato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti poco dopo. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della stazione di Grumo Nevano.

Tutto è iniziato attorno alle dieci e trenta circa di questa mattina, quando il 34enne di origini pakistane avrebbe raggiunto l'ufficio postale nei pressi di via Vittorio Veneto in pieno centro a Grumo Nevano per depositare del denaro. A quel punto, due persone a volto coperto gli si sarebbero avvicinate, intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. Di fronte però al rifiuto dell'uomo, che avrebbe dunque opposto resistenza, uno dei due avrebbe fatto fuoco, ferendolo ad una gamba prima di scappare senza il bottino. Il 34enne, sebbene ferito, è riuscito a depositare poi comunque il denaro alla posta, per poi essere soccorso poco dopo dai sanitari del 118 intervenuti. Giunti anche i militari dell'Arma di Grumo Nevano, che hanno raccolto testimonianze ed effettuati i rilievi: ora sarà fondamentale analizzare eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: l'uomo, medicato sul posto, non si è poi recato in ospedale.