Tenta di rubare all'interno di un'auto parcheggiata al Brin: sorpreso da una guardia giurata Un 37enne napoletano sorpreso da una guardia giurata mentre tentava di rubare all'interno di una macchina parcheggiata al Brin: arrestato dalla Polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha provato a rubare all'interno di una macchina parcheggiata nel Parcheggio Brin, ma è stato fermato prima da una guardia giurata e poi dalla polizia, intervenuta su segnalazione dello stesso personale dell'Azienda Napoletana Mobilità, che lo gestisce. L'uomo è stato arrestato dagli agenti di polizia per tentato furto aggravato: si tratta di un 37enne napoletano, con precedenti di polizia.

Tutto è accaduto dopo che una guardia giurata aveva raggiunto l'uomo all'interno del parcheggio multipiano Brin, mentre era intento ad asportare qualcosa utilizzando delle forbici all'interno di un veicolo in sosta. Forbici che erano state usate per infrangere il deflettore anteriore del veicolo, in modo da poter entrare nel veicolo. Il personale dell'Anm ha quindi allertato le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto ed hanno tratto in arresto l'uomo che aveva anche uno zaino con sé, all'interno del quale sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.