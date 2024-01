Tenta di evadere dal carcere di Poggioreale scavalcando la recinzione, ma viene preso Un detenuto ha provato ad evadere scavalcando i due muri di cinta del carcere di Poggioreale: ha saltato il primo, ma è stato preso prima che scavalcasse anche il secondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha tentato di evadere scavalcando il muro di recinzione del carcere di Poggioreale, a Napoli, ma dopo essere riuscito a scavalcare il primo, non è riuscito a ripetersi per il secondo, ed è stato preso. Protagonista della vicenda un detenuto di origine straniera, che ha provato ad evadere nella mattina di oggi, mercoledì 24 gennaio. Provvidenziale il secondo muro di cinta, che l'uomo non è riuscito a scavalcare facilmente come accaduto con il primo. Lo ha fatto sapere Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp).

"Solo pochi giorni fa il ministro Nordio ha parlato di espellere i detenuti stranieri per risolvere il problema del sovraffollamento", ha aggiunto ancora Aldo Di Giacomo, "una proposta che vede da sempre il sindacato di polizia penitenziaria in prima fila. E Poggioreale, con 2.050 detenuti di cui più di un terzo stranieri e oltre 150 detenuti in più della capienza è il primo carcere d'Italia ad averne assoluto bisogno. Ma senza protocolli di intesa specifici tra Italia e gli stati di provenienza", ha concluso ancora il segretario generale dell'Osapp, "l'impegno resta una delle tante promesse che abbiamo ascoltato negli ultimi anni".