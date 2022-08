Temporali, grandinate e forti raffiche di vento da Caserta ad Avellino Pioggia, vento e grandinate da Caserta ad Avellino: prorogata l’allerta meteo fino alle 21 di domani, 10 agosto, su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era attesa da tempo e alla fine è arrivata: la pioggia ha letteralmente preso d'assalto le province di Caserta e di Avellino, risparmiando almeno temporaneamente le altre zone della Campania. Ma come sempre accade in questi casi, l'intensità è tale da creare non poco scompiglio: anche nei capoluoghi di Caserta e di Avellino strade allegate, tombini saltati e violente raffiche di vento hanno caratterizzato l'ultima ora.

Proprio a Caserta, i forti venti hanno fatto crollare un albero nei pressi del bar La Torre, sfiorando le automobili in sosta, mentre corso Trieste risulta completamente allagato. Strade trasformate in fiumi anche a Marcianise, a Maddaloni, a San Nicola La Strada e tutto il basso casertano. Non va meglio come detto in Irpinia: le forti piogge hanno trasformato in torrenti molte strade: occhi puntati sui fiumi Calore e Sabato, anche se i bassi livelli raggiunti nelle scorse settimane mettono al riparo da possibili straripamenti. I fulmini hanno fatto saltare anche diversi contatori in tutta la zona che da Mercogliano va a Monteforte Irpino, dove per un'ora si sono riversati diversi millimetri di pioggia. Situazione simile anche nel resto della provincia avellinese, mentre al momento sembrano essere "risparmiate" almeno le località di mare della Costiera Amalfitano-Sorrentina e del Cilento. Proprio nelle scorse ore la Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle 21 di domani su tutta la regione, proprio evidenziando forti temporali, raffiche di vento e possibili grandinate un po' ovunque. Gli acquazzoni estivi che, si spera, non facciano eccessivi danni dopo settimane intere di quasi siccità.