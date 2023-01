Tempesta di grandine a Ischia, neve alta 30 centimetri: “Mai vista tanta così” Pioggia di chicchi di ghiaccio nella notte. Strade e piazze imbiancate a Forio in località Monterone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB / Patata24Forio

Tempesta di grandine su Ischia nella notte. Una pioggia di chicchi di ghiaccio si è abbattuta in particolare sulla zona di Forio, nella località Monterone, con la grandine accumulata che in una manciata di minuti ha raggiunto anche i 20 centimetri di altezza. Strade e piazze imbiancate, come in un paesaggio natalizio da cartolina. Un evento eccezionale che ricorda le immagini delle nevicate già viste nel 2016, uno degli anni più freddi degli ultimi tempi. Alla meraviglia, però, si aggiunge anche la preoccupazione per i pericoli connessi alla crisi climatica e agli eventi meteorologici estremi. Proprio a Ischia, il 26 novembre scorso, si è verificata la tragedia del fiume di fango che ha travolto le case a Casamicciola, poco distante da Forio, mietendo 12 vittime e provocando 5 feriti.

Lo stupore dei residenti: "Mai vista tanta così"

Grande lo stupore dei residenti di fronte ad una grandinata improvvisa e così abbondante. "Penso che effettivamente una grandinata così ad Ischia non l' ho mai vista", scrive Brigida su Facebook. "Mai vista così tanta grandine qui a Ischia – conferma Luisa in un altro post – quest'inverno non lo capisco proprio. Tutto molto amplificato! Temporali mai visti prima e precipitazioni così… in quasi 40 anni, non li ricordo ancora!".

Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania dalla scorsa settimana potrebbe continuare anche nei prossimi giorni, con un ulteriore calo delle temperature che potrebbe cominciare a farsi sentire a partire da giovedì. Ma con meno pioggia e vento. L'alternanza di caldo e gelo, però, può avere effetti devastanti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, provocando piccole frane e smottamenti. Per questi motivi, l'attenzione della protezione civile e delle autorità è massima.