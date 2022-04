Teme che la fidanzata lo tradisca, con l’amico massacra il rivale a coltellate e colpi di cric Due giovani sono stati arrestati per tentato omicidio a Casavatore (Napoli): hanno massacrato a coltellate e colpi di cric un coetaneo per gelosia.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbero raggiunto di notte la casa di un coetaneo e lo avrebbero massacrato sul pianerottolo a coltellate e colpi di cric, lasciandolo in fin di vita. Un raid punitivo che sarebbe stato causato dalla gelosia: la fidanzata di uno di loro avrebbe mostrato interesse per la vittima, facendo scattare così la ritorsione. Con questa accusa sono finiti in manette due giovani di Casavatore, in provincia di Napoli; si tratta di un 19enne e di un 18enne, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura locale, è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Afragola della Polizia di Stato, che si sono occupati delle indagini. Il violento pestaggio, che solo grazie al tempestivo intervento dei medici non è sfociato in un omicidio, risale al 1 febbraio scorso. Quella notte un giovane di Casavatore era stato trasportato in condizioni disperate al Pronto Soccorso del Pellegrini di Napoli. Aveva ferite su tutto il corpo, in particolare sul volto, alla testa e sul torace.

Il ragazzo era stato operato d'urgenza, i sanitari avevano scoperto che, oltre ai tre colpi inferti con un corpo contundente, poi identificato con un crick, era stato anche accoltellato sei volte. Il giovane, parlando coi poliziotti, aveva raccontato di essere stato aggredito da due coetanei a casa sua. Con le successive indagini gli agenti hanno identificato i due, raccogliendo altri elementi a sostegno della versione della vittima, e ricostruito il movente, che sarebbe nell'interesse mostrato dalla fidanzata di uno degli aggressori nei confronti del ragazzo.