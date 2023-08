“Tassisti scelgono clienti, 40 minuti in attesa”, la segnalazione dalla stazione centrale di Napoli Alla stazione centrale di Napoli i tassisti “sceglierebbero” i clienti, lasciando attendere chi deve percorrere tratte brevi; la denuncia del deputato Borrelli.

A cura di Nico Falco

Turisti in fila per i taxi alla stazione centrale di Napoli il 14 agosto

Per prendere un taxi davanti alla stazione centrale di Napoli alcuni turisti avrebbero aspettato anche per quaranta minuti, attesa dovuta non solo alla folla ma, soprattutto, al fatto che i tassisti sceglierebbero i clienti, evitando quelli che devono percorrere tratte brevi in favore di quelli che devono andare più lontano e che, di conseguenza, pagheranno di più; si tratta, naturalmente, di una pratica vietata.

Le segnalazioni, arrivate al deputato Francesco Emilio Borrelli, sono state inviate da alcuni cittadini, che hanno mostrato anche un video che risalirebbe a questa mattina e in cui si vede la banchina piena. I disagi, già evidenziati nei giorni scorsi, si sarebbero verificati anche oggi, 14 agosto, vigilia di Ferragosto; secondo quanto raccontato da uno dei cittadini "se si è in due persone e le distanze non sono redditizie si fa difficoltà a salire a bordo". Scrive Borrelli: