Tassisti abusivi e senza permessi di soggiorno, due denunce a Licola Taxi abusivi guidati da persone senza permesso di soggiorno: due denunce a Licola, nel Napoletano. Sequestrati anche undici veicoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Taxi senza licenza e guidati da persone senza permesso di soggiorno a Licola, nel Napoletano. La scoperta dei carabinieri di Pozzuoli e della polizia municipale ha portato a due denunce ma non solo: 24 le violazioni al codice della strada emerse durante i controlli, con undici veicoli sequestrati. Diversi i controlli in tutta l'area flegrea da parte delle forze dell'ordine, nell'ambito di una vasta operazione di controllo in tutto il territorio tra Licola e Varcaturo, nell'hinterland napoletano.

Senza permesso di soggiorno: denunciato

Durante i controlli sono emersi prima un 37enne di origini nigeriane, che è stato trovato senza titoli di ingresso o di soggiorno sul territorio italiano; poi è toccato ad un 29enne ghanese, sorpreso a guidare una vecchia automobile station wagon senza alcun titolo che lo abilitasse alla circolazione. Entrambi sono stati denunciati dai carabinieri di Pozzuoli e dalla Municipale. Da valutare anche la posizione dell'altro uomo per quanto riguarda il permesso di soggiorno.

Le altre operazioni delle forze dell'ordine

Non si tratta delle sole scoperte da parte dei militari dell'Arma: durante l'intero servizio, infatti, sono state notificate anche ventiquattro multe per violazioni varie al codice della strada, dodici delle quali sprovviste anche di assicurazione. Complessivamente, sono stati undici i veicoli sequestrati e portati nei depositi giudiziari dalle forze dell'ordine. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, per contrastare il più possibile il fenomeno dei tassisti abusivi che, soprattutto nei punti detti "focali", sono particolarmente diffusi.