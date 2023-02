Targhe di prova delle auto, a Napoli nessuno le restituisce: 35 milioni di tasse non pagate Guardia di Finanza e Corte dei Conti hanno scoperto che nessuno restituiva le targhe di prova. La Regione ora recupererà 2,5 milioni di euro all’anno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli nessuno paga la tassa automobilistica per le targhe di prova. Si tratta delle targhe provvisorie che vengono rilasciate in alcune occasioni dalla Motorizzazione Civile, ad esempio alle concessionarie di auto, o a coloro che hanno per necessità di servizio targhe non immatricolate, trasporti eccezionali, aziende, società. Ebbene, anche in questi casi è previsto il pagamento di un tributo alla Regione Campania.

Nessuno restituiva le targhe di prova

Il problema è che per una serie di equivoci e norme poco chiare sulle modalità dell'accertamento, finora nessuno pagava. Le targhe di prova, in pratica, non venivano riaggiornate o restituite al termine della loro validità. La Guardia di Finanza e la Procura della Corte dei Conti della Campania hanno scoperto un buco addirittura di quasi 35 milioni di euro di tributi non versati. Soldi che dopo 3 anni rischiano di andare in prescrizione. In pratica, il 98% dei contribuenti è risultato inadempiente. L’indagine ha fornito un impulso alla Regione per modificare le procedure e avviare l'accertamento. In questo modo, si sta cominciando a recuperare ben 2,5 milioni di euro all'anno.

Perché nessuno pagava: una falla nella procedura

Ma come è stato possibile non pagare la tassa automobilistica per le targhe di prova in tutti questi anni? I militari della Guardia di Finanza hanno passato al setaccio tutto l'iter dell'accertamento del tributo per capire cosa fosse venuto meno nella riscossione. Alla fine, hanno accertato che i dati delle targhe di prova di competenza della Motorizzazione Civile di Napoli, trasmessi telematicamente al database del CED di Roma, non comprendevano quelli riferibili alle targhe restituite, in quanto la Motorizzazione non ha mai istituito un registro per l'annotazione delle targhe prova restituite per la successiva distruzione.

Leggi anche Auto si schianta contro una palma in via Marina a Napoli: incidente nella corsia del tram

Ora la Regione incasserà 2,5 milioni all'anno

Inoltre, si è scoperto che la modulistica per la richiesta della targa di prova e il documento di autorizzazione per la circolazione di prova non fornivano indicazioni chiare sull'importanza della restituzione della targa al termine della validità. Non solo, l'archivio SGATA consentiva alla Regione Campania di poter visualizzare solo dati singoli, ma non di fare analisi complessive su tutte le targhe rilasciate sul proprio territorio.

Grazie all'indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza, la Regione è riuscita a migliorare tutta la procedura e, adesso, andrà a riscuotere oltre 2,5 milioni di euro all'anno per la sola provincia di Napoli. Una modalità che presto si estenderà anche alle altre province campane.