Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina a Napoli Capodichino: ordinanza di De Luca Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina a Napoli, anche attraverso altri scali nazionali e internazionali. Lo ha deciso De Luca con apposita ordinanza.

Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina a Napoli, anche attraverso altri scali (sia nazionali, sia internazionali). Lo ha deciso la Regione Campania attraverso un'apposita ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca nella giornata di oggi 28 dicembre. I tamponi dovranno essere molecolari oppure antigenici, mentre in caso di positività, bisognerà osservare un isolamento fiduciario e sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Inoltre, viene consigliato l'utilizzo della mascherina all'interno dell'aeroporto e in tutte le aree dove non si possa mantenere la distanza interpersonale.

Nell'ordinanza, la numero 5 del 2022 in riferimento all'emergenza Covid, si legge che la Regione Campania ordina:

ai viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o antigenico presso i presidi all’uopo organizzati all’interno dell’Aeroporto medesimo nonché, in caso di riscontrata positività, di osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione

Inoltre, Palazzo Santa Lucia ha dato mandato all'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), assieme a Gesac, Protezione Civile regionale e Asl Napoli 1 Centro, di allestire presidi interni allo scalo napoletano di Capodichino per la somministrazione di tamponi i viaggiatori, nonché