Tamponi in farmacia, aumentano i prezzi in Campania: dal 1 aprile da 15 a minimo 22 euro Lettera del Presidente di Federfarma Napoli Riccardo Iorio a tutte le farmacie: “Invito a mantenere il prezzo massimo di 15 euro per non gravare sulle famiglie”

A cura di Pierluigi Frattasi

Scade domani, 1 aprile 2022, la convenzione per i tamponi antigenici per il Covid19 in farmacia a prezzi calmierati di massimo 15 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi da 12 a 18 anni. In contemporanea con la fine dello stato di emergenza per il Coronavirus, infatti, decade anche il protocollo d’intesa siglato con le organizzazioni delle farmacie. La prima conseguenza è che aumenteranno i prezzi per i tamponi ai ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni che attualmente pagavano 8 euro, e che adesso andranno a pagare almeno 15 euro o più, visto che cade la differenziazione dei prezzi dei tamponi tra adulti e ragazzi. Per le vaccinazioni, invece, non cambierà nulla, anche se al momento si tratta di un’attività abbastanza residuale in farmacia.

Lettera del Presidente Federfarma alle farmacie: “Non aumentate i prezzi”

Proprio per evitare un aumento vertiginoso dei prezzi, il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio ieri, 30 marzo 2022, ha inviato una lettera a tutte le farmacie della provincia di Napoli, chiedendo di mantenere ancora il prezzo massimo di 15 euro.

Ecco di seguito la lettera:

