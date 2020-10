La Regione Campania ha aggiornato ed integrato l'elenco dei laboratori privati che sono autorizzati ad effettuare i tamponi per rilevare la presenza del SARS-CoV-2: già lo scorso 9 ottobre, la Giunta regionale della Campania aveva autorizzato anche alcune strutture sanitarie private ad effettuate i tamponi per l'infezione da Covid-19, visto il netto aumento dei nuovi contagi che si era registrato nelle ultime settimane sul territorio. I risultati dei tamponi effettuati presso i centri privati che risulteranno positivi saranno comunicati alle Asl di riferimento e saranno inseriti nei conteggi ufficiali. Si prevede, dunque, che con un aumento di tamponi analizzati aumenteranno anche i casi stessi: già oggi, con più di 11mila tamponi (record per la Campania), sono emersi più di 800 casi (altro record per la regione).

Questo l'elenco completo dei nuovi laboratori privati, disseminati su tutto il territorio regionale, autorizzati ad effettuare i tamponi Covid. Qui invece la prima parte dell'elenco diffuso da Palazzo Santa Lucia.