Svaligiato ristorante a Frattamaggiore, il proprietario: “Qui non si può più vivere” Furto con scasso nel ristorante Bottega Planca di Frattamaggiore. Il proprietario Giosuè Capasso durissimo: “Come si può continuare a vivere a Frattamaggiore?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le immagini del ristorante svaligiato

Svaligiato il ristorante Bottega Planca a Frattamaggiore, nel napoletano: aveva appena chiuso per ferie, quando il proprietario il giorno dopo ha trovato l'ingresso sfondato, danni enormi e scoperto l'ennesimo furto. Lo stesso proprietario, Giosuè Capasso, si è duramente sfogato sui propri canali social. "Ora basta, pretendiamo delle risposte", ha spiegato Capasso, che ha spiegato anche come il furto subito la scorsa notte sia stato il quarto in meno di due anni nel suo ristorante. "Siamo stanchi, delusi e, si, incredibilmente arrabbiati, perché questa città, che amiamo, ci respinge".

Il locale era stato aperto fino al 9 agosto, giorno in cui è stata annunciata la chiusura per ferie. E al mattino successivo, la scoperta del furto e dei danni arrecati al locale. Da qui la reazione durissima di Capasso, che sui propri canali social si è abbandonato ad un durissimo sfogo. Il proprietario del ristorante ha poi aggiunto: "Diteci almeno, chi governa questa città? La politica, le forze dell’ordine o la malavita? Diteci a chi rivolgerci per evitare il solito scarico di responsabilità. A Frattamaggiore non si può parcheggiare una macchina in strada perché la rubano, non puoi fare una passeggiata tranquillamente senza il rischio di venire aggredito e derubato", ha proseguito nel suo sfogo, "e se apri una attività come noi subisci un furto dopo l’altro. E allora diteci se questo è normale per voi?! Tutte queste case bellissime che state costruendo, per chi le costruite? A chi le venderete? Come si può continuare a vivere a Frattamaggiore?". E in molti, su Facebook, gli hanno anche dato ragione.