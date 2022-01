Summit di camorra tra i clan di Pianura e Miano, blitz in un’officina: 4 arrestati Quattro persone sono state arrestate durante un summit in una officina di Pianura, a Napoli: due di loro sono legate ai clan di Pianura e a quello di “Abbasce Miano”.

A cura di Nico Falco

Si trattava probabilmente di un summit di camorra, di un incontro tra esponenti di vari clan per definire strategie comuni, quello interrotto dai poliziotti in una officina meccanica di Pianura, nella periferia occidentale di Napoli: gli agenti del commissariato locale hanno sorpreso quattro persone, tra le quali un uomo ritenuto vicino al gruppo di "Abbasce Miano", attivo nell'area nord, e un altro "volto noto" del quartiere, ritenuto in passato vicino al gruppo che avrebbe preso il posto dei Mele a Pianura.

In manette sono finiti Umberto Loffredo, 50 anni, conosciuto nel quartiere col soprannome di "Padre Pio" e in passato ritenuto elemento di vertice del gruppo Calone-Loffredo; Gennaro Catone, 41 anni, per gli investigatori vicino al gruppo di "Abbasce Miano", che ha raccolto l'eredità dei Lo Russo nel quartiere della periferia nord di Napoli; Michele Sepe, 66 anni; Francesco Scognamillo, 27 anni, imparentato con Antonio Scognamillo detto "Tonino ‘o Parente", quest'ultimo figlio dello storico boss di Soccavo Ciro Grimaldi "Settirò" e a lungo tempo reggente del clan.

I quattro, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto e detenzione di armi comuni da sparo e ricettazione: sono stati trovati in possesso di due pistole calibro 7.65 e di una pistola calibro 9, tutte con matricola abrasa, 40 proiettili di diverso calibro e di un coltello a serramanico con lama da 12 centimetri. Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio, 21 gennaio, in un'attività di via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere. Sull'incontro sono in corso ulteriori indagini; è possibile infatti che l'incontro sia da inquadrare in rapporti che potrebbero essersi instaurati tra i gruppi malavitosi dei due quartieri, che stanno vivendo una simile situazione criminale dopo il disfacimento dei clan storici: i Marfella-Pesce e i Mele a Pianura e i Lo Russo a Miano.