Sul profilo di Tony Colombo la promozione per la nuova canzone, ma spunta chi ancora aspetta il rimborso Negli ultimi giorni il profilo Instagram del neomelodico, attualmente detenuto, è tornato attivo, a cura dello staff; era fermo al 30.

A cura di Nico Falco

Molti complimenti, tantissimi quelli che dicono di aspettare che torni per sentirlo nuovamente cantare: nonostante Tony Colombo sia detenuto da quasi sette mesi con accuse gravissime, in attesa di processo, i suoi fan sembrano non averlo abbandonato. Anche se, tra i tanti apprezzamenti, compare una "nota stonata": un uomo che si lamenta perché, da appunto sette mesi, non riesce ad ottenere il rimborso di quanto pagato per l'esibizione a una festa. I commenti sono a corredo degli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram del cantante per pubblicizzare l'uscita della nuova canzone, "Ti prometto".

Colombo era stato arrestato insieme alla moglie, Tina Rispoli, entrambi accusati di avere favorito il clan Di Lauro di Secondigliano, in particolare nell'operazione con cui il boss Vincenzo Di Lauro avrebbe potuto sbaragliare la concorrenza nel traffico di sigarette di contrabbando: una fabbrica clandestina, la prima in Campania, realizzata ad Acerra (Napoli).

I post degli ultimi giorni (compreso quello di oggi, per il compleanno nel neomelodico palermitano) sono firmati dallo staff, la circostanza è messa in chiaro ad ogni pubblicazione proprio per indicare che non è l'artista (per motivi comprensibili) a gestire il profilo. Tra chi risponde, molti volti noti del panorama neomelodico e del mondo dello spettacolo napoletano. E, poi, c'è l'utente che, pur complimentandosi, ne approfitta per rivolgersi proprio allo staff:

"Bellissima canzone ma non avevamo dubbi, però i tuoi collaboratori non sono alla tua altezza: li stiamo contattando da diversi mesi per un rimborso di bonifico effettuato a tuo favore perché dovevi esibirti al diciottesimo di mia figlia, i tuoi collaboratori sono spariti, non rispondono da sette mesi".

La "resurrezione" del profilo Instagram pare strettamente legata all'uscita della nuova canzone, prima degli ultimi post era fermo al 13 ottobre 2023, quattro giorni prima dell'arresto. Il profilo di Tina Rispoli, invece, resta fermo all'11 ottobre 2023, quando è stata pubblicata una foto della donna coi tre figli.

I dischi di Niko Pandetta durante la detenzione

Non si tratta, tutto sommato, di una manovra inedita: una cosa simile era successa anche con Niko Pandetta, il neomelodico arrestato nell'ottobre 2022 in esecuzione di un ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Reati che, aveva lui stesso spiegato precedentemente, aveva commesso nel passato e per i quali sapeva che sarebbe andato in carcere. Anche per questo si era probabilmente preparato, in modo da tenere i fan "aggiornati": durante la detenzione sono stati pubblicati due album, "Ricorso inammissibile" appena tre giorni dopo l'arresto e "Cella 5" nel luglio 2023.