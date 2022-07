Stesa fra le palazzine del “Piano Napoli”: dallo scooter spari all’impazzata in aria Colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte a Boscoreale. La dinamica è quella della ‘stesa’ di camorra.



La dinamica è quella della stesa di camorra: una incursione – magari in territorio "nemico" con uno o più scooter che sfrecciano velocissimi, in pieno giorno o nella notte. Sui mezzi ci sono persone armate fino ai denti che sparano colpi d'arma da fuoco in aria o sui palazzi o sulle automobili. Obiettivo: ribadire il controllo della zona, la supremazia dovuta a forza militare e armi. Così fa la camorra e così è probabilmente accaduto nella serata di ieri, in via Promiscua a Boscoreale (Napoli).

Secondo una prima ricostruzione ancora da approfondire i colpi sarebbero stati esplosi in aria, a poche centinaia di metri dal "Piano Napoli", ovvero un quadrilatero di edilizia popolare residenziale post-terremoto 1980, diventato negli anni enclave dello spaccio di droga nell'area. Sull'asfalto i carabinieri della stazione locale hanno trovato 4 bossoli calibro 9. Non ci sono feriti Indagini in corso per chiarire dinamica.

Sempre nella notte, in un'altra zona dell'hinterland napoletano, ovvero a Volla, carabinieri carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in Via Filichito (angolo via De Carolis), a Volla ) per auto in fiamme. La vettura era parcheggiata davanti ad un'officina meccanica. Le fiamme hanno danneggiato una parte del veicolo e sono state spente prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. In corso accertamenti dei carabinieri sulla natura del rogo.