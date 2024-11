Stefano De Martino, spettacolo al Teatro Politeama di Napoli dal 26 al 29 dicembre 2024

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quattro giorni di spettacolo con Stefano De Martino al Teatro Politeama di Napoli: dal 26 al 29 novembre, quattro giorni con "Meglio stasera!", un "quasi one man show", come spiega lo stesso artista napoletano. Sul palco assieme a lui anche il corpo di ballo e la Disperata Erotica Band, direttamente dalla trasmissione televisiva Bar Stella. L'obiettivo, in due ore di spettacolo, è raccontare "con leggerezza ed ironia" alcune fasi della sua vita, soprattutto quelle poco conosciute. Ampio spazio ai suoi preludi da fruttivendolo, parcheggiatore ed infine ballerino ed intrattenitore, senza risparmiarsi sui grandi incontri della sua vita e della sua carriera.

Ma anche tanti giochi musicali, mash up e canzoni, senza dimenticare il ballo, nel quale ovviamente si diletterà durante il suo spettacolo, che sarà composto anche da dialoghi con il pubblico, gag, monologhi e perfino qualche scherzo agli spettatori. Quattro le date al Politeama di Napoli, e nel dettaglio:

26 dicembre, ore 21

27 dicembre, ore 21

28 dicembre, ore 21

29 dicembre, ore 18

I biglietti, fanno sapere gli organizzatori, sono disponibili al botteghino del teatro Augusteo, presso le rivendite autorizzate, alla biglietteria del Politeama da un’ora prima dello spettacolo (salvo disponibilità) e online su Ticketone e Bigliettoveloce.