Stasera a Sant’Antimo la fiaccolata per ricordare Giulia Tramontano Stasera alle 19 a Sant’Antimo la fiaccolata per ricordare Giulia Tramontano, uccisa al 7° mese di gravidanza dal compagno. Attesa grande partecipazione pubblica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terrà stasera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, la fiaccolata per ricordare Giulia Tramontano, la giovane uccisa dal compagno a Senago, nel Milanese. Nella sua città d'origine, dove vive ancora l'intera famiglia, la ragazza era conosciutissima. La comunità di Sant'Antimo in queste ore vive un altro dramma, quello del duplice omicidio di due giovani cognati, uccisi alle prime luci del mattino e per il cui omicidio si è costituito in caserma il principale sospettato, il suocero di entrambi i ragazzi. Ma la manifestazione, come spiegato dal sindaco Massimo Buonanno a Fanpage.it, si farà ugualmente.

"La manifestazione si terrà regolarmente", dice Buonanno raggiunto a telefono da Fanpage.it, "non ci sarà invece il lutto cittadino, perché come ho detto fin dal primo giorno quello lo istituirò nel giorno dei funerali, che per ora non sappiamo ancora quando si terranno". La manifestazione di stasera partirà dalla villa Comunale Del Rio, per poi scendere lungo via Roma ed arrivare in piazza della Repubblica: l'appuntamento con la partenza è alle 19 in punto. "Vi chiedo di partecipare e di portare il nostro messaggio di vicinanza alla famiglia di Giulia in questo momento così straziante e vi chiedo di farlo con la sensibilità e la delicatezza che da sempre ci contraddistingue", ha spiegato il sindaco nelle scorse ore, chiedendo anche di "raggiungere a piedi il punto di partenza e di lasciare libero tutto il percorso della fiaccolata da auto in sosta; vi faccio preghiera, laddove ci siano auto in transito lungo le traverse che si immettono su Via Roma, di pazientare nell’attesa del passaggio del corteo, che vede coinvolti altresì bambini e ragazzi. Saranno presenti tantissime autorità, pubbliche, politiche e religiose e per questo confido nel vostro sostegno e faccio appello alla condivisione di voi tutti di questo sentimento di unione e di fratellanza che abbiamo riscoperto in questi gironi, così difficili anche per la nostra comunità".