Stalking e minacce alla ex, la segue anche in caserma mentre lei lo denuncia: arrestato 36enne Dalla fine della loro relazione, il 36enne ha cominciato a perseguitare l’ex fidanzata, arrivando a seguirla anche in caserma dai carabinieri mentre lei lo denunciava.

A cura di Valerio Papadia

Per anni, dalla fine della loro relazione, ha perseguitato l'ex fidanzata con minacce, telefonate, messaggi e pedinamenti. A tal punto che è arrivato a seguirla anche in caserma, dove lei si era recata proprio per denunciarlo. La vicenda arriva da Macerata Campania, nella provincia di Caserta, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della donna.

Ieri, mercoledì 5 luglio, la donna, una 34enne del posto, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Macerata Campania per denunciare i comportamenti messi in atto da anni dal suo ex fidanzata. La donna ha raccontato ai militari che, da quando la loro relazione era finita, il 36enne non la lasciava più in pace: l'uomo aveva cominciato a minacciarla, a riempirla di messaggi e telefonate, a controllare i suoi spostamenti e a pedinarla, presentandosi sotto la sua abitazione e sul luogo di lavoro. In una occasione, per gelosia, il 36enne era arrivato anche a danneggiare l'automobile della 34enne.

Le condotte persecutorie del 36enne sono andate avanti fino al pomeriggio di ieri, quando la donna, esasperata, si è recata dai carabinieri. L'uomo si è recato all'esterno della caserma e ha cominciato a telefonarle e ad inviarle numerosi messaggi. I militari dell'Arma lo hanno quindi bloccato e arrestato per atti persecutori: per il 36enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.