Spara alla madre e poi si uccide: omicidio-suicidio a Vairano Paternora (Caserta) Dramma oggi a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta: un uomo di 50 anni ha ucciso la madre, una 70enne, sparandole, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un altro omicidio-suicidio in Campania, il secondo nell'ultima settimana: a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta, un uomo di 50 anni ha ucciso la madre, una 70enne, sparandole con una pistola; ha poi rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. Il dramma questa mattina, martedì 22 novembre, nell'abitazione dove vivevano i due, in via Greci: è stato un parente, dopo aver udito lo sparo, ad accorrere nella casa e a scoprire i due corpi, in una pozza di sangue.

La donna era malata e il figlio la accudiva

Da quanto si apprende, la 70enne era malata da tempo e il figlio 50enne si occupava di lei: potrebbero esserci, dunque, le condizioni di salute della donna dietro la tragedia; i carabinieri, che indagano sull'accaduto, al momento però non escludono nessuna ipotesi. Da una prima ricostruzione, la donna si trovava nel letto quando il figlio le ha sparato, uccidendola; l'uomo ha poi rivolto la pistola verso la sua tempia e ha fatto nuovamente fuoco, togliendosi la vita.

Uccide la moglie e poi si suicida: un'altra tragedia solo qualche giorno fa

Soltanto il 16 novembre scorso, meno di una settimana fa, un altro omicidio-suicidio ha sconvolto la Campania: a San Mango Piemonte, nella provincia di Salerno, Rodolfo Anastasio, 56 anni, ha ucciso a coltellate sua moglie, Paola Larocca, 55 anni, nella loro abitazione. L'uomo è poi salito in auto, ha raggiunto un cavalcavia sull'Autostrada A2 e si è tolto la vita, impiccandosi.