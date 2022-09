Spacciatori “incastrati” con l’app Youpol a Portici: due denunciati, uno ha 14 anni I poliziotti di Portici (Napoli) hanno fatto irruzione in una piazza di spaccio, dopo la segnalazione arrivata con YouPol: due denunciati, uno ha solo 14 anni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovanissimi, uno dei quali di appena 14 anni, sono stati denunciati a Portici, in provincia di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di droga; il blitz della polizia del commissariato locale a seguito di una segnalazione arrivata da YouPol: un cittadino aveva notato i movimenti degli spacciatori e aveva inviato una foto tramite l'applicazione, permettendo agli agenti di bloccare il minorenne, residente in zona, e l'altro, un 21enne di San Giorgio a Cremano.

L'operazione nel pomeriggio di martedì scorso, 30 agosto. Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano sono intervenuti in via San Cristoforo, nel centro del popoloso comune del Napoletano, e hanno notato due ragazzi che parlottavano; uno di loro alla vista dei poliziotti si è velocemente allontanato e ha lanciato a terra una bustina di marijuana. I poliziotti li hanno raggiunti e controllati: avevano 7 bustine contenenti complessivamente circa 15,6 grammi dello stesso stupefacente. Il controllo è stato così esteso alle abitazioni dei due, e negli appartamenti è stata rinvenuta altra droga: 3 bustine di marijuana, per complessivi 5,4 grammi, 22 stecche di hashish per 49 grammi totali, 10 euro e un bilancino di precisione, tutto finito sotto sequestro.

Come funziona l'app YouPol

L'applicazione, lanciata agli inizi del 2018, è scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Android. È strutturata in modo che l'utente, nel totale anonimato, possa segnalare reati in corso con allegata la posizione gps e la possibilità di includere anche una fotografia, un filmato o un file audio; le segnalazioni vengono recepite direttamente nella Sala Operativa delle forze dell'ordine, che quindi, basandosi sul geotag della notifica, invia una pattuglia.